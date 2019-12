PSG - Mercato : Leroy Sané, Leonardo reçoit une nouvelle fraîche.

Revenu de blessure, Leroy Sané veut quitter Manchester City où il a perdu sa place de titulaire au sein de l’effectif de Pep Guardiola. Annoncé dans le viseur du PSG, l’ailier de 23 ans se verrait bien au Bayern Munich. Mais le club allemand semble être passé à autre chose avec ce dossier.

Belle ouverture pour le PSG avec Leroy Sané ?

De retour sur les terrains après sa grave blessure qui l’a immobilisé durant plusieurs mois, Leroy Sané pourrait très vite quitter Manchester City. D’après Sport Bild, l’international allemand des Citizens voudrait retourner en Bundesliga sous les couleurs du Bayern Munich cet hiver. Pour rappel, le club bavarois s’était finalement retiré des discussions pour son transfert à la suite de sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Interrogé par Sky Sport samedi avant le dernier match de l’année face à Wolfsburg, Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern, a toutefois expliqué que la piste Leroy Sané n’était vraiment plus d’actualité pour lui. « Ce n’est pas bien de parler des joueurs des autres clubs, surtout hors de la période du mercato. Et je ne pense plus que cela (ce transfert) se produira », a déclaré le dirigeant bavarois.

Le PSG pourrait donc avoir une belle ouverture avec le protégé de Pep Guardiola.