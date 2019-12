RC Lens - Mercato : Officiel, Corentin Jean renforce les Sang et Or

Le RC Lens passe une excellente fin d'année 2019. Après avoir prolongé Cheick Doucouré, l'un des plus grands espoirs du club, jusqu'en 2024 et conquis le titre de champion d'automne, les Sang et Or ont officiellement annoncé l'arrivée de Corentin Jean pour la deuxième partie de la saison.

Grosse concurrence au niveau du secteur offensif à Lens !

La débâcle lorientaise à Valenciennes (0-3) vendredi soir offrait une occasion en or au RC Lens de devenir champion d'automne de Ligue 2. Il fallait pour cela battre Niort samedi après-midi à Bollaert-Delelis, ce que les Sang et Or ont fait grâce à une réalisation de Gaëtan Robail - sur une véritable offrande de son partenaire Florian Sotoca - à la 52e minute de jeu.

Leader à l'issue de la phase aller avec respectivement un, deux et sept points d'avance sur Lorient, Troyes et Ajaccio, l'équipe entraînée par Philippe Montanier est idéalement placée pour monter en Ligue 1 en fin de saison, même s'il faudra garder cette cadence à partir du mois de janvier. Et pour cela, Lens pourra s'appuyer sur un nouvel élément puisque Corentin Jean est officiellement Lensois jusqu'à la fin de la saison.

Prêté pour six mois avec option d'achat par Toulouse, l'ancien Troyen va apporter son punch et sa vitesse à un secteur offensif qui ne manque déjà pas de talent, avec les Sotoca, Robail, Simon Banza, Tony Mauricio et autres Benjamin Moukandjo et Jules Keita.

En manque de temps de jeu suite à sa rupture des ligaments croisés survenues en mars dernier, Corentin Jean est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à accepter l'offre du club artésien.

"Ça fait un moment que les discussions avec le Racing ont débuté. Je n’ai pas hésité, je voulais venir dans ce club. A Toulouse, c’était un peu compliqué pour moi après ma grosse blessure. J’avais besoin de temps de jeu et d’un nouveau challenge. C’est le projet qu'il me fallait. L’ambiance et les supporters sont extraordinaires. Ça a aussi fait pencher la balance. [...] Mon objectif est de monter en Ligue 1 avec le RC Lens, de prendre du plaisir et de reprendre goût à la victoire. Je vais me donner à 100% pour le club", a déclaré le joueur de 24 ans sur le site de son nouveau club.

Corentin Jean devrait faire ses débuts avec son nouveau club sur la pelouse de Guingamp le 11 janvier prochain.