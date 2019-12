OM : Rongier révèle la clé de la victoire contre Nîmes

Valentin Rongier s’est arrêté en zone mixte après la victoire de l’ OM face au Nîmes Olympique (3-1) samedi lors de la 19e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1. Le milieu de terrain de l’ Olympique de Marseille n’a pas fait mystère des moyens mis en oeuvre pour battre les Crocos.

L’ OM serein et déterminé face au Nîmes Olympique

Le score de 3-1 ne devrait pas faire illusion. Au début, les choses n’avaient pas été faciles pour l’ OM, tenu en échec en première période par le Nîmes Olympique. C’est sur le score de 0-0 que les deux formations sont allées à la pause. Une première période de jeu au cours de laquelle les Marseillais sont parvenus à rester calmes face aux provocations des Nîmois.

Mais pour l’ OM, il était hors de question de ne battre le Nîmes Olympique. C’est vrai que les hommes d’André Villas-Boas n’auraient pas perdu leur 2e place au classement même en cas de défaite contre les Crocos. Mais pour les Phocéens, il fallait finir la première partie de la saison en beauté, c’est-à-dire par une victoire.

Alors, Valentin Rongier et ses coéquipiers se sont « bien remobilisés à la mi-temps ». Une remobilisation qui leur « a permis de marquer vite… », c’est-à-dire à la 46e minute grâce à un csc des Nîmois.

Une victoire consolidée ensuite par les buts de Dario Benedetto et de Dimitri Payet et qui a permis à l’ Olympique de Marseille de prendre « trois points de plus » et de creuser l’écart avec ceux de ses adversaires directs qui ont commis de faux, comme le LOSC qui n'est plus 3e.

Le Stade Rennais est désormais le nouveau poursuivant direct de l' OM. Le Stade Rennais que les Phocéens iront défier à la reprise le 10 janvier…