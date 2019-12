Juve, OM, OL - Mercato: Adrien Rabiot aurait fait un choix radical

Parti en queue de poisson du PSG lors du mercato estival, Adrien Rabiot ne connaît pas des débuts flamboyants avec la Juventus Turin. D’où l’idée de l’ OM et de l’ OL de l’attirer cet hiver pour lui permettre de se relancer. Un intérêt de l’ Olympique de Marseille et de l’ Olympique Lyonnais auquel les Turinois viennent de répondre.

L’ OM et l’ OL aux trousses d’Adrien Rabiot ?

L’histoire entre le PSG et Adrien Rabiot ne s’est vraiment pas bien terminée. Après avoir refusé de prolonger avec le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain s’est engagé libre avec la Juventus Turin. Mais Adrien Rabiot a dû revenir rapidement de ses illusions. Alors qu’il croyait probablement que l’aventure avec le club de Serie A serait sans accroc, le Français est souvent contraint de garder le banc des remplaçants.

Une situation qui aurait donné des idées à l’ OM et à l’ OL. Deux clubs dont les recruteurs voudraient attirer le milieu de terrain turinois pour lui permettre de se relancer cet hiver. C’est connu que l’ Olympique de Marseille pourrait se séparer de Kevin Strootman cet hiver. L’ancien Parisien serait alors visé pour combler un départ du Néerlandais. Quant aux recruteurs lyonnais, ils ont besoin de renforcer un effectif désormais privé de Memphis Depay et de Reine-Adélaide pour cause de blessure.

On s’est tout de même posé la question de savoir si l’ OM ou l’ OL avaient une chance de signer Adrien Rabiot, dont le salaire annuel de 7 millions d’euros ne manquerait pas de mettre en péril l’équilibre financier de ces deux clubs français.

L’ OM et l’ OL tiennent la réponse de la Juventus Turin pour Adrien Rabiot

Mais cette question ne mériterait même plus d’être posée. En effet, selon les informations de Téléfoot, la Juventus Turin aurait décidé de ne pas libérer le Français cet hiver. Une décision prise suite aux dernières apparitions très convaincantes d’Adrien Rabiot en ce mois de décembre. Par ailleurs, l'entrejeu des Bianconeri pourrait enregistrer le départ d'Emre Can, de plus en plus annoncé au PSG cet hiver.

Autrement dit, pour renforcer leurs milieux respectifs, les Phocéens et les Rhodaniens devraient prospecter ailleurs pendant qu’il en est encore temps.