OM - Mercato : Anthony Briançon contacté par Villas-Boas

Anthony Briançon a été l’auteur de l’unique but des Nîmois au cours du match entre l’ OM et le Nîmes Olympique (3-1) samedi lors de la 19e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1. Après la rencontre, le capitaine nîmois a révélé avoir été approché par l’ Olympique de Marseille lors du mercato estival.

L’ OM en rétropédalage sur Anthony Briançon

Arrivé aux leviers de commande du banc de l’ OM en mai dernier, André Villas-Boas avait eu tout le temps de convoiter certains joueurs pour renforcer son effectif. Anthony Briançon a bel et bien figuré par les joueurs visés par l’ Olympique de Marseille cet été.

Invité à débriefer la défaite des Crocos face aux Phocéens sur footballclubdemarseille, le capitaine nîmois a assuré qu’ « il y a eu des petits contacts avec l’OM… ». Mais ces contacts n’ont « rien eu de concret ».

Anthony Briançon attiré par l’ OM

Pourtant, Anthony Briançon n’attendait que « quelque chose de concret et de poussé » pour signer avec l’ OM, un club qu’il porte dans son coeur et qu’il venait souvent voir jouer au Vélodrome. Enfin, pour Anthony Briançon, c’est toujours plaisant « d’être convoité par des équipes de ce calibre-là ».

Le message est clair. Le capitaine du Nîmes Olympique ne dirait pas non si les recruteurs marseillais relançaient le dossier cet hiver…