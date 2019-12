OM - Mercato : Renseignements pris pour une perle de Ligue 1

L’ OM est solide deuxième de Ligue 1. Une belle performance qui devrait donner des idées aux recruteurs de l’Olympique de Marseille pour les prochains marchés de transferts. D’ailleurs, Andoni Zubizarreta et ses troupes auraient déjà pris des renseignements sur un attaquant de Ligue 1.

Un attaquant de Ligue 1 bientôt à l’OM ?

Le secteur offensif pourrait être l’un des plus gros chantiers de l’OM lors des prochains mercato. C’est vrai que Valère Germain est d’une grande implication, mais il ne marque pas assez. Ce qui est une limite malgré l’arrivée de Dario Benedetto qui ne marque pas beaucoup non plus (6 depuis le début de la saison). Une belle raison pour les recruteurs de l’Olympique de Marseille d’envisager l’enrôlement d’un autre attaquant.

A cet effet, Andoni Zubizarreta aurait déjà pointé un nom en tête de sa liste de cibles offensives. Selon les informations divulguées par L’Equipe ce lundi, il s’agit de Boulaye Dia, jeune attaquant du Stade de Reims. Le quotidien sportif précise que les recruteurs de l’OM se sont renseignés sur plusieurs attaquants, dont le Rémois de 23 ans, sans plus. Autrement dit, aucune action n’a encore été lancée en vue d’un transfert de Boulaye Dia.

D’ailleurs, il y a tout lieu de croire que le directeur sportif olympien Andoni Zubizarreta ne lancera pas les opérations cet hiver, mais probablement en fin de saison, et certainement en cas de qualification en Ligue des champions. Car une bonne participation à cette compétition nécessiterait un renforcement de l’effectif d’André Villas-Boas...