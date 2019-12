ASSE, Barça- Mercato: Une solution presque trouvée pour Todibo ?

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, dont l’ASSE en quête de renfort défensif, Jean-Clair Todibo est susceptible de quitter le FC Barcelone plus tôt que prévu. Explications…

La porte de sortie indiquée à Jean-Clair Todibo ?

L’avenir de Jean-Clair Todibo risque d’animer le mercato hivernal du FC Barcelone. En effet, le Français traverse une situation délicate au sein du club catalan. Depuis son arrivée en janvier dernier, il n’est jamais parvenu à se faire une place au Barça.

Barré par une forte concurrence, le jeune défenseur est cantonné sur le banc de touche. Face à Gerard Piqué, Clément Lenglet et Samuel Umtiti, il a peu de chance d’enchainer des matchs sous le maillot catalan. La solution pour lui résiderait peut-être dans un départ dès cet hiver, d’autant plus que plusieurs clubs seraient déjà aux aguets pour le recruter.

Un retour en France n’est pas à exclure pour Jean-Clair Todibo, puisque l’ASSE, l’OL et l’OM seraient déjà sur ses traces. Manchester United et le Bayer Leverkusen se seraient immiscés également dans le dossier. Des intérêts qui ne déplaisent pas forcément au FC Barcelone.

Todibo pourrait accepter de partir en prêt

En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait finalement prêt à laisser filer son défenseur de 19 ans… sous la forme d’un prêt. Le but de la manoeuvre : permettre à Jean-Clair Todibo de retrouver du temps de jeu sous d’autres cieux avant de revenir et de tenter de s’imposer au Barça plus tard.

Par ailleurs, la source explique que le club catalan voudrait céder son jeune défenseur à un club qui dispute régulièrement une compétition européenne, ce qui permettra à l’ancien Toulousain de s’aguerrir tout en participant à des matchs à forte pression. Dans cette perspective, les destinations susceptibles d’accueillir le Français restent Manchester United et le Bayer Leverkusen, qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue Europa.

Toutefois, il reste à savoir quel sera le choix du principal concerné.