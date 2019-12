FC Nantes - Mercato : Nouvelle officialisation chez les Canaris !

Avant l’ouverture officielle du mercato hivernal, le FC Nantes s’active pour boucler certains dossiers internes. À cet effet, le club nantais a procédé à la prolongation de bail de son entraineur, Christian Gourcuff.

FC Nantes : Gourcuff a prolongé son bail jusqu’en 2021

Cinquième de Ligue 1 avec 29 points, le FC Nantes a réalisé une surprenante première partie de saison. En effet, le club nantais a remporté la plupart de ses rencontres en championnat (9 victoires) par un but d’écart. Le FC Nantes est plus solide défensivement et peut espérer faire mieux qu’une douzième place décrochée la saison dernière.

Pour les dirigeants de la Maison-Blanche, il ne faut pas chercher très loin le principal artisan de cette première belle partie de saison. Christian Gourcuff, arrivé sur le banc des Canaris à deux semaines du début du championnat, a révolutionné le club nantais cette saison. Pour le remercier de son immense apport, la direction du club a décidé de prolonger son bail d’une saison supplémentaire.

Gourcuff annonce la couleur pour l’avenir

En effet, Christian Gourcuff vient de prolonger son aventure avec les Canaris jusqu’en juin 2021. « Je suis très heureux de pouvoir prolonger au FC Nantes », a réagi le tacticien de 64 ans sur le site officiel du club. Pour l’entraineur nantais, cette prolongation est une « marque de confiance ».

Poursuivant, Christian Gourcuff s’est exprimé sur la suite de son aventure avec les Canaris. Il a fait savoir qu’il espère surtout « installer une certaine forme de sérénité » au sein du FCN, « tout en développant un football collectif, qui a marqué l’histoire du club ».