Ex-OM - Mercato : Balotelli fait un choix étonnant pour son avenir

Ancien joueur de l’OM, Mario Balotelli s’est confié sur son avenir à Sky Italia. Le moins qu’on puisse dire, c’est que la décision prise par l’ex-buteur de l’Olympique de Marseille ne manquera pas de surprendre.

Ex-OM : Mario Balotelli a tranché pour son avenir

Brillant avec l’OM qu’il avait rejoint en janvier dernier, Mario Balotelli s’est engagé avec Brescia lors du mercato estival. La raison avancée par le buteur italien, alors convoité par plusieurs autres clubs, tenait la route : jouer dans le club de l’endroit où il avait grandi.

Mais l’aventure avec Brescia ne se passe pas bien. Lors d’un récent match à Vérone, l’ancien attaquant de l’OM avait été victime de cris racistes. Une situation vraiment désagréable pour laquelle l’ex-Niçois n’a pourtant pas été soutenu par les supporters et le président de Brescia. Le dirigeant du club de Serie A a même déclaré que Mario Balotelli était très noir et que ses efforts pour devenir moins noir étaient restés vains.

Un cynisme qui aurait pu motiver l’ancien de l’OM à s’en aller de Brescia à la faveur du mercato hivernal. Et pourtant, Mario Balotelli a décidé de « rester à Brescia même si le président ne veut plus de lui » . Et pour cause, à Brescia, il est « à la maison… » et a « besoin d'une année plus calme ».

Il faut croire que ce joueur ne finira jamais de surprendre…