PSG - Mercato : Une première bataille remportée face à Dortmund

Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes le 1er janvier prochain, un duel entre le PSG et Borussia Dortmund est en train de se jouer pour un joueur très convoité. Et aux dernières nouvelles, le club parisien aurait pris une longueur d’avance sur ce dossier.

Le Borussia Dortmund battu par le PSG pour ce milieu ?

Cette saison, le Borussia Dortmund croise la route du PSG. En effet, les deux équipes s’affronteront en 8es de finale de la Ligue des Champions. Le match aller se jouera le 18 février prochain au Signal Iduna Park, tandis que le match retour aura lieu le 11 mars au Parc des princes.

Toutefois, le PSG et le Borussia Dortmund ne s’affronteront pas seulement en Ligue des Champions cette saison. Ces deux écuries s’affrontent déjà sur le marché des transferts et seraient sur les traces d’une même cible : Emre Can.

Le PSG en pole position pour Emre Can ?

En effet, Bild Sport explique que le Borussia Dormund s’intéresserait au milieu de terrain en difficulté à la Juventus Turin. Mais les exigences financières de la Vieille Dame pour laisser filer le joueur de 25 ans auraient refroidi les ardeurs du BVB 04. Un retrait du club allemand qui pourrait alors faire les affaires des Parisiens.

À cet effet, la source assure que le PSG serait désormais en pole position pour rafler la mise dans ce dossier. Le club de la capitale serait prêt à utiliser Leandro Paredes comme monnaie d’échange pour Emre Can. Un échange qui pourrait être gagnant-gagnant pour les deux clubs.

La Juventus et le PSG discuteraient déjà en vue de boucler ce deal. Mais pour l’heure, rien n’est encore officiel entre les deux parties.