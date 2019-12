OGC Nice - Mercato : La situation d’Adrien Tameze se complique !

Adrien Tameze va devoir trouver chaussure à son pied lors du mercato hivernal qui ouvre le 1er janvier 2020. L’OGC Nice qui lui a déjà trouvé un remplaçant, depuis l'été dernier, ne compte plus sur lui.

Adrien Tameze poussé vers la porte de sortie de l'OGC Nice

Le contrat d’Adrien Tameze à l’OGC Nice est valide jusqu’à fin 2021. Néanmoins, il ne rentre plus dans les plans du club azuréen. En effet, les dirigeants niçois ont confirmé un accord avec le joueur et ses représentants, sur un transfert l’été dernier. Mais le milieu de terrain n’était finalement pas parti de la Côte d’Azur.

« Il devait partir, on avait un accord avec lui et ses représentants », a validé Julien Fournier, le directeur du football de l'OGC Nice. En effet, c’est fort de cet arrangement avec le joueur de 25 ans et son entourage que les Aiglons avaient recruté Hicham Boudaoui (20 ans), le 2 septembre 2019, selon le responsable.

Six M€ dans les caisses de l'OGC Nice grâce à Adrien Tameze ?

Quant à Adrien Tameze, il avait décidé au dernier moment de ne pas partir, « ce qui est son droit absolu, car il est sous contrat », d’après les explications du directeur du football du Gym. Dès lors, le Franco-Camerounais s’est mis dans une situation inconfortable. Il n’est plus parmi les premiers choix de Patrick Vieira. La preuve, il n’a joué que 8 matchs pour 6 titularisations toute la première moitié de saison.

Pour rappel, le natif de Lille avait été recruté à Valenciennes en 2017 pour 800 000 euros. Sa valeur actuelle est estimée à 6 M€ par Transfermarkt. Nuldoute donc qu’Adrien Tamaze devrait rapporter une belle plus-value à l’OGC Nice, en cas de transfert en janvier 2020.