Réal Madrid - Mercato : Zidane et Courtois d’accord sur un point

Le Réal Madrid et l’Athletic Bilbao se sont accrochés (0-0) dimanche lors de la 18e journée de Liga alors que les Madrilènes avaient dominé le match. De quoi conclure à la nécessité pour les recruteurs merengue d’attirer un autre attaquant cet hiver ? L’entraîneur Zinedine Zidane et son gardien Thibaut Courtois ont des réponses similaires sur cette question.

Réal Madrid : Zidane et Courtois se prononcent sur une arrivée d’un attaquant cet hiver

Le Réal Madrid, qui avait besoin de battre l’Athletic Bilbao dimanche, n’a pu faire que 0-0, laissant ainsi le FC Barcelone être désormais le seul leader de Liga avec 2 point d’avance. Une contre-performance des Madrilènes à mettre au passif des attaquants qui n’ont pas pu trouver le chemin des filets malgré une nette domination ?

Zinedine Zidane estime qu’il ne faut pas pointer les attaquants madrilènes. Et pour montrer qu’il pense vraiment ce qu’il dit, l’entraîneur du Réal Madrid, interrogé à la fin de la rencontre, a déclaré qu’il n’y avait « absolument pas » de raison de recruter un nouvel attaquant lors du mercato hivernal.

Même son de cloche du côté de Thibaut Courtois. Interrogé par Marca après le nul entre le Réal Madrid et l’Athletic Bilbao (0-0), le gardien belge a expliqué qu’il « ne pense pas que ce soit nécessaire » de signer un nouvel attaquant cet hiver et a assuré qu’il faisait « confiance à Benzema et à Jovic ».

Karim Benzema et Luka Jovic peuvent dormir sur leurs deux oreilles…