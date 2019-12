FC Nantes - Mercato : Gourcuff attend une pointure pour Noël

Entraineur du FC Nantes, Christian Gourcuff s’est prononcé sur le mercato à venir. Et le coach nantais a dévoilé sa priorité concernant le recrutement hivernal.

FC Nantes : Gourcuff annonce une nouvelle donne

Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes le 1er janvier 2020, le FC Nantes affute déjà ses armes. Le club nantais devrait essayer d’être très actif concernant la prochaine fenêtre des transferts.

Le FC Nantes ambitionne en effet de renforcer son couloir droit, afin de combler le vide créé par la grave blessure de Fabio. Et ce n’est pas Christian Gourcuff qui dira le contraire. « Si on peut sécuriser dans le secteur des latéraux, on le fera », a-t-il confié dans des propos rapportés par L’Équipe.

Par ailleurs, le besoin du FC Nantes se situe surtout dans le secteur offensif. Il faut dire que Christian Gourcuff ne possède qu’un seul avant-centre de métier, en la personne de Kalifa Coulibaly. L’international argentin est très combatif, mais peine à devenir le renard des surfaces, la terreur des défenses adverses. Il a d’ailleurs souvent été critiqué ces dernières semaines pour son manque de réalisme. Alors forcément, une idée émerge de l'esprit des dirigeants du FCN.

Le FC Nantes ambitionne désormais d’attirer un nouvel élément offensif dès cet hiver afin de concurrencer Khalifa Coulibaly. Un possible renfort que n’écarte pas Christian Gourcuff. Le coach des Canaris explique que : « si on peut se sécuriser dans ce secteur-là, on le fera. Parce qu’on a un manque quantitatif ».

L’entraineur nantais, qui vient de prolonger son bail jusqu'en 2021, s’attend donc à un nouveau renfort offensif comme cadeau de Noël.