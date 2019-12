PSG - Mercato : Après Verratti, le Barça provoque encore Paris.

Au début de l’été 2017, le Barça avait notamment pourri les relations entre Marco Verratti et le PSG. Désireux de recruter le milieu de terrain italien, le club catalan était parvenu à convaincre le joueur, via son agent, de tenter de bras de fer avec sa direction. Trois ans après, les Balugranas tenteraient un autre coup chez les Rouges et Bleus.

Le Barça prêt à arracher une pépite au PSG ?

A quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, les lignes bougent dans les différents états majors de tous les clubs. Ce lundi, le journal L’Equipe fait ainsi le point sur la situation de plusieurs jeunes du PSG. Et le quotidien sportif assure que les prochaines semaines ou mois vont consacrer davantage le pourrissement des relations entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

Notamment sur le dossier Adil Aouchiche, milieu de 17 ans considéré comme l’un des meilleurs de sa génération au centre de formation du PSG. L’Equipe révèle ainsi que « Aouchiche dispose d’une cote élevée », mais le jeune homme « n’a jamais caché son attachement et sa volonté de signer pro à Paris. »

Conscient que les places sont très chères au sein de l’effectif de Thomas Tuchel, le Titi parisien pose comme ultime condition : disposer d’un projet sportif clair à moyen terme. En effet, exceptionnel lors du dernier Euro U17 et très bon pendant le Mondial de la même catégorie, Adil Aouchiche peine à obtenir du temps de jeu au PSG. Barré par Neymar, Angel di Maria, Pablo Sarabia ou encore Julian Draxler, le jeune meneur de jeu se pose des questions sur son avenir et n’a donc pas encore pris de décision.

Une situation dont voudrait profiter le FC Barcelone pour chiper le joueur qui arrive en fin de contrat aspirant en juin prochain. Reste à savoir si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo vont se laisser dépouiller aussi facilement par l’un de leurs farouches rivaux sur le continent.

Affaire à suivre...