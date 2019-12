PSG - Mercato: Surprise, Mbappé au Qatar, prolongation imminente ?

Après Marquinhos, le PSG aurait-il trouver un accord de principe avec Kylian Mbappé en vue d’une prolongation de contrat ? En tout cas, l’attaquant, qui a fêté de 21 ans de naissance vendredi passé, s’est envolé pour le Qatar, pays du propriétaire du Paris Saint-Germain.

Le Real Madrid doublé par le PSG sur Kylian Mbappé ?

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe confirme que Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, négocie bel et bien avec les représentants de Kylian Mbappé en vue d’une prolongation de contrat. Conscient que presque toute l’Europe rêve de lui chiper son joyau tricolore, le PSG a même érigé ce dossier en priorité absolue.

Nasser Al-Khelaïfi et ses collaborateurs tentent donc le tout pour le tout afin de parvenir à leurs fins. Et le principal concerné vient lui-même de donner un indice qui laisse à penser que le dossier avance très bien et que l’issue est imminente.

En effet, en vacances depuis le dernier match de Ligue 1, samedi, et ce jusqu'au 2 janvier, le numéro 7 du PSG a indiqué sur les réseaux sociaux qu’il a pris un vol dimanche, direction le Qatar. Pour aller régler les derniers détails de sa future prolongation avec le grand patron du PSG ? Les prochaines heures permettront certainement d’avoir plus d’infos sur ce dossier.

Affaire à suivre donc…