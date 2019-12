ASSE - Mercato : Départs cet hiver, la porte grandement ouverture

Le mercato hivernal de l’ ASSE sera sans aucun doute animé dans le sens des départs. Claude Puel a déjà annoncé la couleur sur le dégraissage envisagé cet hiver. L’Équipe croit d’ailleurs savoir les noms des joueurs concernés.

De nombreux joueurs de l'ASSE sur le départ cet hiver ?

Claude Puel a déjà fait savoir son intention de dégraisser l’effectif de l’ASSE. Il estime que 32 joueurs, c’est trop pour les Verts, désormais éliminés de la Ligue Europa. Pour les joueurs sur le départ, le quotidien de sport croit savoir que plusieurs joueurs sont sur le marché, à part deux jeunes, qui seraient intouchables.

En plus des indésirables, notamment Léo Lacroix, Loïs Diony, Assane Diousse ou Nelson Alpha Sissoko, la source croit savoir Yann M'Vila, Harold Moukoudi, Sergi Palencia, Franck Honorat, Robert Beric, Ryad Boudebouz et Bilal Benkhedim sont tous sur le marché cet hiver. Quant au dernier, il devrait faire l’objet d’un prêt, toujours d’après la source.

Il faut indiquer que Nelson Sissoko, Moukoudi, Palencia et Boudebouz ont pourtant été recrutés lors du mercato d’été dernier. Les deux premiers sont arrivés libres, tandis que les deux derniers ont fait l’objet d’un transfert, respectivement de Bordeaux (2 M€) et du Betis Séville (3,5 M€). Franck Honorat a aussi débarqué à l’ASSE à l’inter-saison. Mais lui avait été recruté à Clermont Foot à l’été 2018, puis laissé à la disposition du club de Ligue 2, en prêt, pour un an.

Puel ferme la porte de sortie à deux jeunes joueurs très prometteurs !

En revanche, Claude Puel aurait fermé la porte à deux jeunes joueurs à fort potentiel qui lui donnent pleinement satisfaction : Wesley Fofana et Zaydou Youssouf. Le défenseur central de 18 ans formé à l'AS Saint-Étienne est sous contrat jusqu’en juin 2022. Concernant le milieu de terrain de 20 ans, il a été recruté à Bordeaux le 5 juillet 2019 et est lié aux Verts jusque fin juin 2023.

Notons que Wesley Fofana a disputé 8 matchs de championnat, tandis que Zaydou Youssouf a pris part à 15 matchs de Ligue 1 et six (la totalité) en Ligue Europa avec l'ASSE à mi-saison.