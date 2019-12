Toulouse FC - Mercato : Premier renfort pour Kombouaré (Off.)

Dernier de Ligue 1 et plus mauvaise défense du championnat à la mi-saison, le Toulouse FC a enregistré un premier renfort en défense, ce lundi.

Le Toulouse FC tient son premier renfort de l'hiver

Le Toulouse FC a terminé la première moitié de la saison à la dernière place de Ligue 1 avec 12 points seulement. Pire, l’équipe d’Antoine Kombouaré est la plus mauvaise défense avec 39 buts encaissés en 19 journées. C’est dire combien les Violets ont besoin de stabiliser leur défense lors de la trêve hivernale.

Et les dirigeants toulousains n’ont pas perdu le temps pour le faire. À huit jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal, ils ont recruté un premier renfort, évidemment en défense. Il s’agit de Ruben Gabrielsen qui a effectué la traditionnelle visite médicale de rigueur et a signé un contrat de trois saisons.

La recrue du Téfécé est en provenance du Molde FK, club du championnat de Norvège, qu’il a intégré en 2014 et dont il était le capitaine. C’est la première fois que l’arrière central de 27 ans sort en effet de son pays natal.

« Au Toulouse FC, le Scandinave, qui portera le numéro 4, prendra la suite des Suédois Jimmy Durmaz et Ola Toivonen, ou du Danois Martin Braithwaite. On se souvient bien sûr que le dernier Norvégien à avoir porté le maillot violet n’est autre que Daniel Braaten entre 2008 et 2013 », a rappelé le club de la Vile Rose.