OM : Villas-Boas et Daniel Riolo d’accord sur un point

Brillant lors de la première partie de saison, l’OM a fini solide 2e de Ligue 1 derrière l’indéboulonnable PSG. L’ objectif final étant le podium, l’Olympique de Marseille devrait alors se garder d’enregistrer une mauvaise nouvelle. Un avis partagé par André Villas-Boas et Daniel Riolo.

OM : André Villas-Boas très prudent pour la suite de la saison

André Villas-Boas est certainement satisfait du travail accompli à mi-parcours, comme on a pu le constater dans sa conférence de presse après la victoire de l’OM contre le Nîmes Olympique (3-1). Et il y a de quoi !

L’OM avait connu un début de saison difficile, sans parler de son effectif réduit. Des handicaps qui n’ont cependant pas empêché le technicien portugais et ses hommes d’inverser la tendance au point de finir solides 2es de Ligue 1 à la trêve, avec 5 points d’avance sur leur nouveau poursuivant direct le Stade Rennais, qui a toutefois un match en moins.

Une bonne raison pour André Villas-Boas, qui voit dans le Stade Rennais « un grand rival » pour l’Olympique de Marseille, de ne pas jubiler dès à présent. D’ailleurs, le Portugais prévient que le match sur la pelouse des Rennais « sera très très important ».

C’est pourquoi, malgré la distance prise « avec Lyon, Bordeaux, Angers », André Villas-Boas espère que ses joueurs « serons capables de rester à ce niveau », c’est-à-dire de ne pas se démobiliser pour se donner de grandes chances de remporter les « matches difficiles à Saint-Étienne, Bordeaux, Rennes, Lille, Lyon… ».

Car le classement final des Marseillais « dépendra de ce type de match ». Et il faut se garder de croire que « l'écart soit fait avec Lyon », malgré 12 points d’avance, et surtout « éviter les blessures et les suspensions ».

Daniel Riolo très optimiste pour l’OM

Dans son commentaire de la première partie de saison de l’OM, Daniel Riolo ne se montre pas aussi prudent que l’entraîneur marseillais lui-même. Mieux, le journaliste de RMC Sport n’envisage pas le podium pour l’Olympique de Marseille, mais la 2e place, derrière le PSG.

Un objectif qui ne pourrait échapper aux Phocéens que si les autres clubs sont « très bons ». Or « les autres ne sont pas bons cette année » tandis que l’écurie olympienne « a une moyenne de points de champion… »

Mais le club marseillais devra faire attention à la plus grosse menace pour son objectif. Comme André Villas-Boas, Daniel Riolo croit que les Phocéens doivent éviter « d'avoir des blessés majeurs ».

L’Olympique de Marseille est prévenu.