OGC Nice - Mercato : Un milieu de terrain de Ligue 1 visé.

Après avoir obtenu le prêt de Riza Durmisi de la Lazio Rome, l’ OGC Nice espère se renforcer cet hiver. Un milieu de terrain de Ligue 1 qui a été étincelant lors de la première moitié de la saison serait d’ailleurs dans le viseur des Aiglons.

Qui à l' OGC Nice cet hiver après Riza Durmisi ?

L’ OGC Nice n’avait pas réussi à faire son marché estival comme il le souhaitait, à cause de la vente du club qui a traîné quasiment jusqu'à la fin du mercato dernier. Finalement, le nouveau propriétaire du Gym, notamment le milliardaire britannique Jim Ratcliffe avait recruté 5 jeunes joueurs, les derniers jours avant la fermeture du marché, le 2 septembre 2019.

Il s’agit de l’attaquant danois Kasper Dolberg (22 ans), du milieu de terrain français Alexis Claude-Maurice (21 ans), de l’international algérien Adam Ounas (milieu offensif), de l’ex-arrière latéral gauche du PSG, Stanley Nsoki (20 ans) et d’Hicham Boudaoui (milieu relayeur de 20 ans).

En effet, Riza Durmisi, arrière latéral gauche danois, a renforcé l’ OGC Nice la semaine dernière. Son prêt sera valide dès le 1er janvier 2020, date de l’ouverture officielle des portes du marché. Dixième du championnat à la mi-saison, le Gym va poursuivre son renforcement. Le club a même déjà des pistes, dont l’une, en Ligue 1, serait très chaude.

Ibrahima Diallo va-t-il rejoindre l' OGC Nice cet hiver ou à l'été ?

En effet, L’Équipe croit savoir que le profil d’Ibrahima Diallo plait bien aux Aiglons. Il s’agit d’un jeune milieu de terrain de 20 ans, sous contrat avec le Stade Brestois jusqu'en 2023. À défaut de pouvoir rejoindre la Côte d’Azur cet hiver, le Franco-Sénégalais devrait y débarquer à l’été, car selon les précisions de la source, Nice doit d’abord dégraisser son entrejeu saturé, afin d’attirer de nouveaux joueurs dans ce secteur.

Adrien Tameze, sur le départ depuis l’été dernier, et Rémi Walter, en fin de contrat en juin 2020, devrait libérer des places dans l’axe du jeu. Le quotidien de sport fait également cas du possible départ du gardien de but Walter Benitez (26 ans) ou encore du défenseur Malang Sarr (20 ans) dont les baux expirent également dans six mois.

Le journal national rappelle d’ailleurs que le dernier « garde une cote en Allemagne » où il avait envisagé de déposer ses valises à l’été. Cependant, il est également possible que le joueur formé à l' OGC Nice prolonge son contrat.