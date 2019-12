PSG - Mercato : Surprise, vers un retour de Javier Pastore ?

Après sept saisons passées au PSG, Javier Pastore a rejoint l’AS Rome pour un montant de 24 millions d’euros durant l’été 2018. Interrogé, le milieu de terrain argentin a évoqué un éventuel retour au Paris Saint-Germain.

Javier Pastore prêt à dire « oui » une seconde fois à Leonardo ?

Première recrue phare de l’ère QSI en 2011, Javier Pastore va-t-il effectuer son grand retour au Paris Saint-Germain durant les prochaines périodes de recrutements ? C’est une hypothèse évoquée au cours d’une interview entre l’international argentin de l’AS Rome et la chaîne française TF1. En effet, avec le retour aux affaires de Leonardo, qui avait fait venir Pastore à Paris en provenance de l’US Palerme pour 42 millions d’euros, le média francilien a voulu savoir si un appel de ce dernier pourrait pousser le joueur de 30 ans a revenir au PSG. Très attaché au club de la capitale, le Flaco ne ferme pas vraiment la porte.

« Si Leonardo m’appelle encore ? on ne sait jamais », a lancé l’ancien numéro 10 des Rouges et Bleus, visiblement prêt à dire encore oui à son club de coeur. Surtout qu'il est convaincu que Leonardo « fait très bien son travail, il va tout mettre en œuvre pour former l’équipe la plus compétitive possible et pour pouvoir emmener le PSG le plus loin possible en Ligue des Champions. » Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec la Roma, le natif de Cordoba n'est toujours pas parvenu à se débarrasser de ses pépins physiques.

Il parait donc aujourd’hui très peu probable que Thomas Tuchel ait vraiment besoin de Pastore dans son équipe.