OM - Mercato : Des offres de Premier League pour 3 Marseillais ?

L’ OM n’envisage pas un mercato hivernal actif. Cependant, des offres en provenance d’Angleterre pour 3 joueurs pourraient arriver sur les bureaux des dirigeants de l’ Olympique de Marseille.

OM : trois joueurs sur le départ cet hiver ?

Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier. André Villas-Boas ne s’attend à aucun renfort, sauf en cas de départ. En conférence de presse, l’entraîneur de l’ OM a prévenu que « sans départ, on ne fera rien… ». Et le technicien portugais lui-même ne souhaite pas de départs parce qu’il ne voudrait pas mettre en péril la bonne dynamique acquise par son groupe en cette première partie de saison.

Or il pourrait y avoir des départs. C’est vrai que tous les regards sont tournés vers Kevin Strootman qui n’est pas parvenu à justifier son onéreuse arrivée de 28 millions d’euros et son gros salaire de 500 000 euros mensuels. Un départ en prêt (seule option envisageable) de l’ancien milieu défensif de l’AS Rome soulagerait l’ OM qu’on sait désormais soucieux de dégraisser sa masse salariale.

Mais selon les informations divulguées par L’Equipe, il n’y aurait pas que Kevin Strootman qui soit concerné par un départ cet hiver. Morgan Sanson, qui aurait pu être vendu lors du mercato estival, pourrait s’en aller cet hiver en direction de l’Angleterre d'où pourrait venir une offre pour lui. Enfin, Dimitri Payet pourrait également recevoir une offre. Mais les dirigeants olympiens excluent déjà de laisser filer le Réunionnais revenu à son meilleur niveau.

Reste que l’entraîneur de l’ OM « ne pense pas… » qu’il y aura des offres pour ces joueurs…