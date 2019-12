PSG - Mercato : Emre Can, encore une grande nouvelle pour Paris ?

Emre Can, en manque de temps de jeu à la Juventus Turin, pourrait débarquer au PSG durant le mercato hivernal, qui s’annonce à grand pas. Et aux dernières nouvelles, l’affaire avancerait très bien pour le Paris Saint-Germain.

Un prétendant de moins pour Emre Can ?

A côté de la piste Lucas Paqueta de l’AC Milan, Leonardo travaillerait aussi sur le dossier Emre Can. Arrivé gratuitement durant l’été 2018, le milieu de terrain de 25 ans n’est pas heureux sous les ordres de Maurizio Sarri et voudrait déjà changer d’air à l’occasion de la période de recrutement de janvier. D’après Tuttosport, son compatriote Thomas Tuchel aurait décroché son téléphone pour l’appeler et tenter de le convaincre de le rejoindre au PSG.

Mais Emre Can est un joueur prometteur et plusieurs autres écuries européennes souhaiteraient également s’offrir ses services. Qu’à cela ne tienne. L’un des courtisans les plus sérieux à la signature du joueur de la Juventus Turin, le Borussia Dortmund, aurait jeté l’éponge. En effet, selon le quotidien Sport Bild, les dirigeants du BVB estiment que l’international allemand de la Juve est hors de prix pour un joueur qui a passé la grande partie de la saison sur le banc des remplaçants. Les Bianconeri réclamant pas moins de 30 millions d’euros pour laisser filer Emre Can. Une défection qui augmente les chances du PSG dans ce dossier.

Pour rappel, les médias italiens et français ont récemment évoqué la possibilité pour les deux clubs de procéder à un échange incluant Leandro Paredes, le milieu argentin du PSG. Une option qui ne serait plus à l'ordre du jour du côté de la capitale française.

Affaire à suivre donc...