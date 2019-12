PSG - Mercato : Un package XXL déjà programmé pour Mbappé ?

Impressionnant avec le PSG, Kylian Mbappé est annoncé avec insistance au Real Madrid. Mais le géant madrilène pourrait se faire griller sur ce coup XXL.

Le Real Madrid en grand danger pour Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappé impressionne les suiveurs de la Ligue 1. L’attaquant du Paris Saint-Germain écoeure de plus en plus facilement les défenses adverses et multiplie les prestations remarquables en championnat. Des performances XXL qui ont naturellement attisé la convoitise de plusieurs cadors européens, dont le Real Madrid.

Le club entrainé par Zinedine Zidane ne cache plus son intérêt pour le prodige français et multiplie les appels du pied envers le Parisien. D’ailleurs, le Real Madrid préparerait une offensive musclée pour tenter d’arracher la signature du numéro 7 parisien l’été prochain. Sauf que le FC Barcelone pourrait contrecarrer les plans merengues.

Un plan démentiel pour Kylian Mbappé déjà dévoilé ?

En effet, Eduardo Inda révèle que le club catalan s’intéresse également à Kylian Mbappé. Le journaliste espagnol et directeur d’OK Diario explique qu'en cas d’échec dans le dossier Neymar, les Barcelonais seraient prêts à se rabattre sur le Champion du monde et prépareraient déjà un plan pour rafler la mise.

A en croire toujours la source, les Catalans seraient prêts à formuler une offre de 120 M€ pour Kylian Mbappé et à inclure deux joueurs dans le deal : Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Un package XXL qui pourrait tout chambouler dans ce dossier.

Toutefois, on voit mal la direction catalane formuler une telle offre pour le joueur de 20 ans.