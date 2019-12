OL - Mercato : Aulas aurait tranché pour un premier dossier hivernal

Alors que l’ OL songerait à recruter cet hiver pour renforcer un groupe en difficulté lors de la première partie de saison, Jean-Michel Aulas et son staff auraient reçu une offre pour un Lyonnais. Les responsables de l' Olympique Lyonnais n’auraient pas mis une éternité pour répondre à cette proposition.

L’ OL refuse une proposition de 20 millions d’euros

L’ OL est aux abois en cette première partie de la saison. A 12 points derrière l’ OM (2e de Ligue 1, 38 points), l’ Olympique Lyonnais voudrait bien croire que la lutte pour le podium est toujours possible. Mais pour y parvenir, il va sans dire qu’il faudrait renforcer un groupe pas vraiment convaincant lors de cette première partie de la saison.

Un éventuel recrutement hivernal d’autant justifié que les départs de Ferland Mendy (Réal Madrid), de Nabil Fekir (Betis Séville) et de Tanguy Ndombélé (Tottenham) n’ont pas véritablement été comblés par les arrivées de Thiago Mendes et de Youssouf Koné en provenance du LOSC. En plus, l'attaquant Memphis Depay et le milieu de terrain Reine-Adélaide se sont blessés et sont désormais indisponibles.

Pourtant, le Hertha Berlin ne se serait pas empêché de transmettre une offre de 20 millions pour Lucas Tousart cet hiver. Mais RMC Sport s’est dépêché d’annoncer que les dirigeants de l’ OL ont carrément refusé l’offre du club allemand pour le milieu de terrain français.

Les recruteurs du Hertha Berlin ne devraient plus se concentrer que sur Xhaka, joueur d’Arsenal dont ils auraient fait une alternative au dossier Lucas Tousart…