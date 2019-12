PSG - Mercato : Accord Cavani - Atlético, ce que réclame Paris.

C’est désormais confirmé. Edinson Cavania donné son accord à Diego Simeone pour rejoindre l’Atlético Madrid dès cet hiver. Une décision surprenante qui pourrait rapporter un joli petit chèque au PSG.

Le PSG dire encore merci à Edinson Cavani !

Après avoir longtemps clamé qu’il souhaitait aller jusqu’au bout de son contrat, soit le 30 juin prochain, avant de quitter le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani aurait finalement jeté les armes vu ce qui s’est passé durant la première partie de saison. Blessé et absent plusieurs semaines, le Matador a perdu sa place de titulaire à la pointe de l’attaque du PSG. La faute à un Mauro Icardi très prolifique avec 14 réalisations en 18 matches toutes compétitions confondues.

Mieux, l’entente sur le terrain entre l’attaquant argentin et Neymar, Mbappé et Di Maria commence déjà à faire des étincelles au point où on parle aujourd’hui des « 4 fantastiques » du PSG. Cavani aura donc fini par comprendre que son histoire avec le PSG est bien derrière lui et qu’il lui faut envisager autre chose pour son avenir. Après Sky Sports Italia ce lundi, c’est RMC Sport qui a confirmé cet après-midi que le joueur de 32 ans a bel et bien trouvé un accord avec l’Atlético Madrid pour cet hiver.

Il va prendre la place de Diego Costa qui va s’envoler pour la Chine en janvier. Si les Colchoneros et le natif de Salto se sont mis d’accord sur la base d’un contrat de trois saisons, soit jusqu’en 2023, le PSG, lui, pourrait empocher 10 millions d’euros dans cette affaire selon les informations du quotidien Le Parisien.

Une belle surprise pour le PSG qui s’attendait à un départ gratuit de Cavani l’été prochain.