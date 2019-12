OM - Mercato : Le Stade de Reims aurait lâché le prix de Boulaye Dia

L’ OM se serait renseigné sur Boulaye Dia, joueur du Stade de Reims, pour le renfort de son attaque. Un joueur dont les recruteurs de l’ Olympique de Marseille sauraient déjà le prix.

L’ OM aux trousses de Boulaye Dia ?

L’ OM aurait pris des renseignements sur Boulaye Dia, buteur du Stade de Reims depuis 2018 et pour lequel il a inscrit 5 buts en 16 matches de Ligue 1 cette saison. Selon L’Equipe, l’objectif serait de renforcer un secteur offensif où Valère Germain est impliqué certes, mais très peu efficace. Même Dario Benedetto, arrivé de Boca Juniors cet été et rapidement adopté par le Vélodrome pour sa grinta, n’est pas vraiment un buteur prolifique (6 buts cette saison).

Viser Boulaye Dia serait également en conformité avec la politique de recrutement que les recruteurs marseillais voudraient initier cet hiver, à savoir attirer de jeunes joueurs en cas de départs dans l’effectif à la disposition d’André Villas-Boas.

Pourtant, le clan Boulaye Dia soutient n’avoir aucune connaissance sur un intérêt de l’ OM pour le Rémois de 23 ans. Son agent Frédéric Guerra, joint au téléphone par le10sport, assure qu’il « il n’existe aucun contact avec l’OM au sujet de Boulaye Dia ».

L’ OM déjà fixé pour Boulaye Dia

D'ailleurs, on verrait mal l’ Olympique de Marseille, en proie à des difficultés financières, se lancer cet hiver aux trousses d’un joueur que le Stade de Reims ne devrait lâcher que contre un prix compris entre 12 et 15 millions d’euros. Une telle signature ne serait possible que si l’écurie phocéenne acceptait de vendre un de ses joueurs à forte valeur marchande, comme Morgan Sanson ou Dimitri Payet, qui pourraient recevoir des offres en provenance d’Angleterre.

Mais pour André Villas-Boas, il est déjà hors de question que ces deux joueurs s’en aillent cet hiver…