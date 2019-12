PSG - Mercato : Les deux priorités de Leonardo pour cet hiver.

Le mercato hivernal s’ouvre le 1er janvier 2020. A quelques jours de cette date, les lignes bougent déjà du côté du PSG. Les priorités de Leonardo seraient désormais connues.

Leonardo et le PSG s’activent pour le mercato d’hiver !

Après un mercato estival bien maitrisé avec des renforts, qui donne entière satisfaction comme Keylor Navas, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Pablo Sarabia, Mauro Icardi et Sergio Rico, le PSG ne compte pas faire de folies durant le marché des transferts de janvier. Toutefois, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, aurait prévu quelques ajustements au sein de l’effectif de Thomas Tuchel.

Et selon les informations du quotidien L’Equipe, à l’image d’Edinson Cavani, le Paris SG travaillerait également aux départs d’autres joueurs comme Layvin Kurzawa, qui dispose d’une forte cote en Premier League. Concernant les nouvelles têtes qui pourraient débarquer en janvier, Mattia De Sciglio, le latéral polyvalent de la Juventus Turin, serait à ce jour le plus proche de la capitale française.

Toujours selon la même source, les décideurs parisiens voudraient surtout stabiliser un effectif durement éprouvé par les blessures depuis le début de saison et préparer les têtes et les corps en vue de la phase finale de la Ligue des champions. Mais la première mission de Leonardo cet hiver serait de prolonger Kylian Mbappé et Marquinhos, deux joueurs forcément essentiels.

Affaire à suivre donc…