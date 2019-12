LOSC : Stupeur, Yusuf Yazici ne jouera plus de la saison !

Écrasé par l'AS Monaco pour son dernier match de l'année 2019, le LOSC avait également eu la mauvaise surprise de voir Jonathan Ikoné et Yusuf Yazici être contraints de sortir sur blessure en cours de match. Et les dernières nouvelles au sujet du Turc ne sont pas bonnes du tout...

LOSC : Yazici absent jusqu'à la fin de la saison

Le LOSC a véritablement très mal fini sa belle année 2019. Inexplicablement en déroute (1-5) sur la pelouse de Louis-II samedi soir alors qu'il menait pourtant au score face à une équipe monégasque moribonde, les Nordistes ont vu leur série de quatre victoires consécutives brutalement stoppée et ont par la même occasion perdu leur place sur le podium au profit du Stade Rennais.

Mais ce n'est pas le plus grave pour la formation de Christophe Galtier, puisque celui-ci a reçu une bien mauvaise nouvelle lundi au sujet de l'une des recrues phares du LOSC cet été. Rentré en fin de première mi-temps à la place d'un Jonathan Ikoné touché à une cheville, Yusuf Yazici avait été contraint de laisser ses partenaires à 10 pour les dernières minutes de la rencontre à la suite d'une torsion du genou droit.

Après avoir passé des examens, il s'avère en réalité que la blessure de l'international turc (19 sélections, 1 but) est bien plus sérieuse que cela, puisqu'il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, ce qui va tout simplement l'obliger à tirer un trait sur la saison 2019-2020.

Arrivé de Trabzonspor cet été contre 16,5 millions d'euros, Yazici avait participé à 25 rencontres cette saison toutes compétitions confondues (1 but et 4 passes décisives), mais n'apparaissait pas comme un titulaire incontournable aux yeux de son entraîneur. Très souvent remplaçant ces derniers temps, le technicien gaucher semblait avoir du mal à se fondre dans le collectif et avait notamment pâti de la montée en puissance de Renato Sanches.

Son absence jusqu'à la fin de la saison est tout de même est un gros coup dur pour le LOSC, qui pourrait bien du coup se montrer actif lors du mercato, afin de le remplacer numériquement.