OGC Nice : Le président Rivière affiche sa grande confiance

Avec 27 points au compteur et une dixième place au classement au moment d'aborder la trêve de Noël, l'OGC Nice ne s'en sort pas trop mal au vu des nombreuses péripéties connues par le club depuis l'été dernier. Une situation qui rend résolument optimiste le président Jean-Pierre Rivière...

Le projet de l'OGC Nice est en marche selon Jean-Pierre Rivière

Entre l'arrivée d'Ineos à la tête du club en août dernier, un mercato estival bouclé à la va-vite et les rumeurs de départ autour de Patrick Vieira (OL puis Arsenal), l'OGC Nice a connu une première partie de saison 2019-2020 assez agitée.

Tout ceci n'a pas rendu la tâche facile aux joueurs et à l'entraîneur, qui ont même dû faire face à un début de crise au niveau des résultats en octobre dernier, avec notamment une piteuse élimination par Le Mans en Coupe de la Ligue.

Plus consistants en fin d'année, surtout à domicile, les Aiglons sont tout de même parvenus à sauver l'essentiel et restent en course pour une place dans la première moitié de tableau en mai prochain.

Interrogé sur le site du club, Jean-Pierre Rivière est revenu sur la première partie de saison vécue par son club, n'hésitant pas à afficher sa grande confiance pour l'avenir de l'OGCN.

"Nous savions que c’était une année de transition. Elle est un peu plus difficile que prévu, mais nous en connaissons les raisons. Dans tout projet, il faut savoir se donner du temps. Cela va se mettre en place, j’en ai la certitude. On raisonne sur des années. L’objectif est d’installer l’OGC Nice dans la partie haute du classement et de façon récurrente. Je suis très serein sur l’avenir de ce projet. Je n’ai même jamais été aussi serein. On veut passer dans une autre dimension."

Déjà actif sur le marché des transferts avec le prêt de Riza Durmisi, l'OGC Nice ne devrait pas se contenter de cela durant le mois de janvier et donc se montrer actif lors du mercato, afin de commencer à joindre les actes aux paroles.