PSG - Mercato : C’est fait, une option XXL écartée pour Icardi

Alors que le PSG s’activerait en coulisse pour lever son option d’achat estimé à 70 M€, Mauro Icardi a d’ores et déjà écarté une destination pour son avenir.

Le clan Mauro Icardi envoie balader un prétendant

Dans les ultimes heures du mercato estival, Mauro Icardi a fait le choix de quitter l’Inter Milan, afin de rejoindre le PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un choix couronné de succès au vu de ses performances.

En effet, l’international argentin a retrouvé du temps de jeu et s’est mis le PSG dans la poche. Il a réalisé une excellente première partie de saison avec 14 réalisations et 3 passes décisives en 18 rencontres (toutes compétitions confondues). Des performances qui ne laissent pas indifférents les dirigeants parisiens. Leonardo et son staff souhaitent le convaincre de rester à Paris et ambitionnent de lever son option d’achat estimé à 70 M€.

Sauf que le joueur de 26 ans souhaite patienter avant de donner sa réponse définitive au PSG. Une hésitation interprétée à l’étranger comme une aubaine pour ses courtisans. La Juventus suivrait de très près l’évolution de ce dossier en vue d'un transfert à l'issue de la saiosn. Mais la réponse de l’agent et compagne du joueur a été assez limpide. « Un éventuel départ à la Juventus ? Non, non. Le présent de Mauro est à Paris », a confié Wanda Nara dans des propos rapportés par Goal.

Voilà qui est clair, le natif de Rosario n’a pas l’intention de rejoindre la Juventus. « La seule chose qui m'intéresse est qu'il soit heureux et actuellement, il l'est à Paris », a ajouté la représentante du joueur. Une bonne nouvelle pour le PSG qui fait déjà des pieds et des mains pour recruter définitivement Mauro Icardi.

À noter qu’en cas de concrétisation de ce transfert définitif, le PSG s’offrirait un serial buteur pour plusieurs saisons, et qui remplacera sans doute Edinson Cavani proche de rejoindre l’Atletico Madrid.