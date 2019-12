OM - Mercato : Tonnerre ! Une offre anglaise pour Morgan Sanson ?

Tous les regards sont tournés vers Kevin Strootman pour un éventuel départ de l’OM cet hiver. Mais le dossier Morgan Sanson pourrait lui voler la vedette. En tout cas, l’Olympique de Marseille aurait reçu une offre anglaise pour l’ancien milieu de terrain des Montpelliérains.

OM : une offre ferme dans le bureau de Zubizarreta pour Morgan Sanson ?

Brillant lors de la première partie de saison, l’OM a fini solide 2e de Ligue 1 à mi-parcours. Une performance à mettre à l’actif de plusieurs joueurs, dont certainement Morgan Sanson. Revenu à son meilleur niveau cette saison, le milieu de terrain est un des artisans majeurs de cette 2e place de l’Olympique de Marseille. De quoi donner des idées à un club anglais.

Selon le10sport, l’Olympique de Marseille aurait reçu une offre pour un transfert du natif de Saint-Doulchard cet hiver. Une proposition en provenance d’un club anglais, dont le nom n’a pas filtré. Une offre ferme qui oscillerait entre 25 et 35 millions d’euros, exactement la même fourchette que le Milan AC aurait été disposé à payer lors du mercato estival.

OM : un départ de Morgan Sanson cet hiver ?

Reste la question sur la réponse des dirigeants de l’OM pour cette offre. Soucieux de dégraisser la masse salariale, Jacques-Henri Eyraud et son staff ne devraient pas hésiter en cas d’offre alléchante. Une fois l'ancien Manceau vendu, les dirigeants olympiens auraient suffisamment de moyens pour recruter cet hiver. Enfin, Frank McCourt aurait prévenu qu’aucun joueur n’était instransférable.

Mais de l’autre, André Villas-Boas ne souhaite aucun départ cet hiver pour ne pas risquer de mettre en péril la dynamique de son groupe. Et encore, si l’entraîneur de l’OM acceptait de faire des concessions, il y aurait tout lieu de croire que cela ne concernerait pas Morgan Sanson, en pleine bourre et plus que jamais important pour l’effectif marseillais.

Les semaines à venir permettront de savoir laquelle de ces deux options l’emportera, si bien sûr l’offre existe...