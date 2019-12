OL - Mercato : Ex-PSG, Aulas répond à Javier Pastore

Parti du PSG pour s’engager avec l’ AS Rome à l’été 2018, Javier Pastore n’exclut pas un retour en Ligue 1 en direction de l’ OL cet hiver. Un appel du pied de l’Argentin auquel les recruteurs de l’ Olympique Lyonnais auraient répondu.

OL : un retour de Javier Pastore en Ligue 1 cet hiver ?

Première recrue phare du projet QSI, Javier Pastore s’en est allé du PSG après 7 ans de présence. Une longue expérience assez mitigée en raison des nombreuses blessures dont le milieu de terrain avait été victime.

Engagé avec l’ AS Rome à l’été 2018, l’ancien joueur de Palerme peine à s’imposer. L’entraîneur romain ne lui a accordé que 12 apparitions cette saison (8 en Série A et 4 en Ligue Europa). Un message très clair : l’écurie romaine ne compte pas sur l’ex-Parisien et n’empêcherait pas son départ cet hiver. Et le concerné lui-même l’a bien compris.

D’où le désir de retour de Javier Pastore en Ligue 1, mais du côté de l’ OL, comme il l’avait exprimé sur le plateau de Téléfoot.

L’ OL favorable à une arrivée de Javier Pastore ?

Mal en point lors de la première partie de la saison et à 12 points derrière l’ OM (2e de Ligue 1 avec 38 points), l’ OL devrait se renforcer cet hiver pour espérer remonter la pente en seconde partie de saison. Alors, les recruteurs de l’ Olympique Lyonnais auraient accueilli favorablement l’offre de Javier Pastore dont une arrivée comblerait un effectif limité, du fait des blessures de Memphis Depay et de Reine-Adélaide.

Mais en remontant au mercato estival, on peut faire remarquer que les départs de Ferland Mendy (Real Madrid), de Tanguy Ndombele (Tottenham) et de Nabil Fekir (Betis Séville) n'ont pas encore été véritablement comblés. Et cela malgré les arrivées de Thiago Mendes et de Youssouf Koné en provenance du LOSC.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Jean-Michel Aulas et son staff seraient à l’oeuvre pour une arrivée du Romain cet hiver. Une arrivée qui pourrait apporter une stabilité dans l’entrejeu lyonnais ?

On attend de voir si l’Argentin arrive d’abord…