PSG, Rennes - Mercato : Leonardo déjà fixé pour Camavinga !

Directeur sportif du PSG, Leonardo s’intéresserait de très près à Eduardo Camavinga. Le stratège parisien s’activerait en coulisse en vue d’obtenir la signature du jeune milieu de terrain du Stade rennais. Mais la mission ne sera pas des plus aisées pour le Paris Saint-Germain.

PSG : Le Stade rennais lâche sa réponse pour Camavinga

Véritable révélation de ce début de saison avec le Stade rennais, Eduardo Camavinga suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens. Outre le Real Madrid ou encore le FC Barcelone, le PSG s’intéresserait au jeune milieu de terrain.

Leonardo, en quête de renfort dans l’entrejeu, serait tombé sous le charme du joueur de 17 ans et s’activerait en coulisse en vue de son transfert l’hiver prochain. Lié au Stade rennais jusqu’en 2022, Eduardo Camavinga pourrait être attiré par l’idée d’embrasser un nouveau projet et de passer un cap dans sa carrière en signant à Paris. Et si le prix de 100 M€ imposé par le Stade rennais pour son transfert peut refroidir les ardeurs des courtisans, Leonardo possède un avantage qui pourrait faire pencher la balance dans les négociations.

En effet, le directeur sportif parisien possède d’excellentes relations avec son ancien collaborateur Olivier Létang, actuel président du Stade rennais. Ce qui pourrait faciliter une signature d’Eduardo Camavinga. Seulement, l’amitié et les affaires sont deux choses distinctes. Et le Stade rennais ne fera pas de cadeau au club parisien, ni aux autres prétendants. C’est du moins le message qu’a fait passer Olivier Létang.

Dans des propos rapportés par L’Équipe, le président rennais a été clair sur le sujet. Il espère conserver son joyau « pendant dix ans ». Est-ce que ce sera possible ? Le boss du club de Rennes l’ignore. Mais une seule chose est certaine, il souhaite le milieu de terrain le plus longtemps possible. « Notre objectif est de le conserver », a-t-il ajouté. Les prétendants sont donc avertis.

À noter qu’Eduardo Camavinga est lié au Stade rennais jusqu’en juin 2022.