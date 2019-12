PSG - Mercato : Accord avec l’Atlético, le clan Cavani dit tout.

Hier, Sky Sport Italia et RMC Sport ont annoncé un accord entre Edinson Cavani et l’Atlético Madrid en vue d’un transfert dès cet hiver. Un membre de l’entourage de l’attaquant du PSG a fait des confidences sur ce dossier auprès d’un média espagnol.

Edinson Cavani encore loin de l’Atlético Madrid ?

Arrivé en 2013 en provenance de Naples et en fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani ne devrait pas prolonger l’aventure avec le PSG. Toutefois, un départ de l’international uruguayen pourrait intervenir plus tôt que prévu, dès cet hiver. En effet, selon la presse italienne et française, le Matador pourrait faire ses valises dans les jours à venir et quitter le club de la capitale lors de la période de recrutement de janvier.

L’Atlético Madrid de Diego Simeone, un entraîneur qui n’a jamais caché son admiration pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG, serait déjà annoncé comme sa prochaine destination. Ce mardi, un membre de l’entourage de Cavani aurait confirmé les contacts avec les Colchoneros au micro de la Cadena SER.

Désormais rélégué à un simple statut de remplaçant, l’ex-napolitain voudrait rejoindre les rangs de l’équipe madrilène pour disputer la Ligue des Champions en février et garder le rythme pour la Copa América de l’été, en Argentine. Simeone se serait même déjà entretenu à plusieurs reprises avec le natif de Salto. Reste maintenant à savoir si le club madrilène trouvera les ressources nécessaires pour finaliser ce gros coup hivernal.

Affaire à suivre donc…