FC Nantes : Une très grande nouvelle bientôt officialisée ?

Alors qu'une stabilité sportive tente enfin d'être instaurée du côté du FC Nantes, avec notamment Christian Gourcuff aux manettes, un très grand changement pourrait être rapidement annoncé par le président du club Waldemar Kita.

Un déménagement prévu fin 2021 pour le FC Nantes ?

Cinquième du classement de Ligue 1 à la fin de la phase aller, le FC Nantes tutoie de nouveau les sommets du Championnat de France en cette saison 2019-2020. Auteur d'un excellent travail sur le banc des Canaris, Christian Gourcuff a même convaincu l'exigeant Waldemar Kita de prolonger son contrat d'une saison, le technicien breton étant désormais lié avec le club de Loire-Atlantique jusqu'en 2021.

Mais cet allongement du bail de Gourcuff ne serait cependant pas la seule décision qu'aurait prise ces derniers temps le président du FC Nantes. Ouest-France annonce en effet que le Franco-Polonais de 66 ans devrait très rapidement annoncer le déménagement du centre d'entraînement.

Exit la Jonelière à La Chapelle-sur-Erdre - ouverte en 1978 et devenue trop petite et vétuste pour accueillir l'ensemble des sections du club - et bonjour Pont-Saint-Martin, une commune située une quinzaine de kilomètres au sud de Nantes.

Le quotidien régional affirme en effet qu'un accord serait proche d'être passé avec les propriétaires des terrains convoités par les dirigeants nantais et que la date du déménagement aurait déjà été fixée à la fin d'année 2021.

Cette décision fait d'ores et déjà l'objet de controverses sur les réseaux sociaux, les nostalgiques de la Jonelière s'opposant à ceux qui pensent que le club ne pourra que sortir grandi de ce changement.

L'affaire est donc à suivre de très près...