ASSE, Barça - Mercato : Todibo, une grosse info vient de tomber !

Jean-Clair Todibo, en manque de temps de jeu sous les ordres d’Ernesto Valverde, pourrait quitter le FC Barcelone lors du mercato de janvier. Intéressée par l’ancien défenseur central de Toulouse FC, l’ASSE pourrait bien avoir sa chance dans ce dossier. Explications.

Revirement au Barça pour Jean-Clair Todibo ?

Un an seulement après son arrivée en Catalogne, Jean-Clair Todibo va faire ses valises et quitter les rangs du FC Barcelone. En quête de temps de jeu pour prouver ce qu’il a dans le ventre, l’international espoir tricolore pourrait revenir en Ligue 1 dès cet hiver. A la recherche d’un renfort en défense pour palier la blessure de William Saliba et prévenir les incessants pépins physiques du capitaine Loïc Perrin, l’ASSE serait très intéressée par le profil du joueur de 19 ans.

Les dirigeants stéphanois se seraient même déjà rapprochés de leurs homologues du Barça afin de se renseigner sur la situation de l’ex-Toulousain. Mais même si la porte est ouverte pour le jeune coéquipier de Lionel Messi, le Champion d’Espagne tient à son prodige français. En effet, le Mundo Deportivo explique que si initialement Josep Maria Bartomeu et ses collaborateurs avaient songé à vendre Jean-Clair Todibo cet hiver, en incluant toutefois une clause de rachat dans le deal, la tendance serait désormais à une simple cession provisoire de six mois.

Convaincu du potentiel de l’enfant de Cayenne, le Barça voudrait lui permettre d’aller s’aguerrir ailleurs avant de le récupérer. Outre l’ASSE, le Bayer Leverkusen et l’AC Milan seraient également sur ce coup. Le joueur, lui, se laisserait le temps de la réflexion avant de tranché dans les prochains jours. Les Verts croisent donc les doigts et espèrent que Todibo acceptera de venir se relancer dans le Chaudron pour la seconde partie de saison.

Affaire à suivre donc…