OM : L’incroyable geste d’ Alvaro Gonzalez pour les supporters

Arrivé de Villarreal cet hiver, Alvaro Gonzalez s’est engagé avec l’ OM sur la base d’un prêt avec option d’achat. Le défenseur central espagnol vient de poser un acte qui montre son grand attachement à l’ Olympique de Marseille.

Alvaro Gonzalez, une recrue de poids pour l’ OM ?

Alvaro Gonzalez est arrivé incognito cet hiver. D’où des doutes sur sa faculté à s’imposer à l’ OM, un club où les exigences sont élevées et le pression jamais en berne.

Mais le défenseur central espagnol s’est rapidement imposé dans l’effectif d’André Villas-Boas par sa compétence et sa niaque.

Plus fan de l' OM qu’ Alvaro Gonzalez ?

Mais il n’y a pas que sur la pelouse que l’ancien de Villarreal ait gagné l’affection du Vélodrome. On se rappelle que même privé de compétition pour cause de blessure, il n’avait pas cessé d’être moralement présent avec ses coéquipiers en leur envoyant des mots d’encouragement et en assurant les supporters de son retour rapide à la compétition. Il a ensuite clairement fait savoir qu’il souhaitait prolonger avec l’ OM pour 3 saisons supplémentaires.

Si ce comportement n’avait déjà pas manqué de susciter l’affection des supporters pour Alvaro Gonzalez, ce dernier vient encore de faire un autre geste très fort. En effet, pour souhaiter un joyeux noël aux supporters de l’ Olympique de Marseille, le joueur de 29 ans a posté un message sur son compte Twitter. Un message accompagné d’une photo où on le voit avec une femme, ainsi qu’un chien drapé dans les couleurs de l’écurie phocéenne.

Chez Alvaro Gonzalez, dont les dirigeants olympiens devraient songer à lever l’option d’achat, tout est aux couleurs de la formation provençale, même le chien…