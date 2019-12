OM - Mercato : Lihadji reçoit un nouveau message fort

Isaac Lihadji ne veut pas signer son premier contrat professionnel avec l’ OM. Après avoir pointé son agent, Jonatan MacHardy a encouragé le jeune ailier droit de l’ Olympique de Marseille à prendre son destin en main.

OM : Jonatan MacHardy dézingue l’agent d’Isaac Lihadji

Abordant le dossier dans l’afterfoot, Jonatan MacHardy a commencé par montrer l’importance qu’Isaac Lihadji pourrait avoir avec l’écurie olympienne, étant donné qu’il « était l’un des meilleurs joueurs français » au Mondial U17 et qu’ « à l’OM, le côté droit est plein d’incertitudes », Bouna Sarr et Nemanja Radonjic n’étant pas absolument fiables.

Et pourtant Isaac Lihadji ne veut pas signer son premier contrat professionnel avec l’ Olympique de Marseille. Il serait même en négociations avec d’autres prétendants aux offres plus alléchantes. Le minot serait-il plus séduit par « les offres de Lille, qui offre 45 000 € par mois et 1 M€ de prime, ou de Dortmund… » là où l’ OM offre respectivement 35 000 euros et 500 000 euros ?

Pour Jonatan MacHardy, il ne faudrait pas chercher longtemps le responsable des réticences du jeune Marseillais. C’est Moussa Sissoko. Un agent séduit par « l’appât du gain… » et « qui a déjà fait ça avec Ousmane Dembélé ».

Mais Moussa Sissoko devrait d’abord « penser sur le moyen terme et à la réussite du petit » au lieu de l’exposer à « une carrière à la Bilal Boutobba, parti de l’OM à Séville et revenu la queue entre les jambes ».

OM : Jonatan MacHardy donne un bon conseil à Isaac Lihadji

Mais Jonatan MacHardy n’a pas fait que s’attaquer à l’agent Moussa Sissoko. Le consultant de RMC Sport a également interpellé Isaac Lihadji lui-même. Il lui a conseillé de s’inspirer de la réussite de Boubacar Kamara et de Maxime Lopez pour prendre son destin en main.

Un destin qu’il pourrait trouver à l’ OM, où malgré le prochain retour de Florian Thauvin, « le poste d’ailier droit va se libérer dans les 7-8 mois à venir ». Jonatan MacHardy exhorte également le minot de 17 ans à se « comporter comme un homme… » en clamant haut et fort son envie de jouer pour son club formateur.

Enfin, le consultant se dit atteint de « la nausée » parce que « le foot business a gangrené les plus jeunes… », espère « que l’amour vaincra », souhaite « un dénouement aussi heureux que l’on a pu avoir avec Kamara » et recommande à Isaac Lihadji de ne plus « écouter les bruits parasites qu’il y a autour de lui ».

Reste à voir l’accueil que le minot réservera à ces conseils…