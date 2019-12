RC Lens, Montpellier - Mercato : Une menace s'abat sur les Sang et Or

Plus que jamais en lice pour la montée en Ligue 1, le RC Lens aura besoin de toutes ses forces vives pour aller au bout. Mais une rumeur insistante sur le départ au mercato d'un jeune talent du club pourrait bien jeter un froid à la reprise...

Le RC Lens peut-il perdre son meilleur buteur ?

Censée renforcer le secteur offensif du RC Lens, leader de Ligue 2 devant Lorient et Troyes, la récente arrivée de Corentin Jean en provenance de Toulouse ne serait-elle pas finalement qu'une simple anticipation de la part des dirigeants du club artésien ?

C'est la question que l'on peut se poser au vu des dernières rumeurs envoyant Simon Banza du côté de Montpellier lors du prochain mercato hivernal. Selon L'Équipe, le meilleur buteur des Sang et Or - 6 buts en Ligue 2 et 1 en Coupe de la Ligue - serait en effet suivi de très près par le club présidé par Laurent Nicollin afin de solidifier une attaque portée à bout de bras par les seuls Andy Delort et Gaëtan Laborde.

Plutôt bien armé offensivement (outre Jean et Banza, Philippe Montanier, le coach de Lens, dispose également de Florian Sotoca, Gaëtan Robail, Tony Mauricio, Benjamin Moukandjo et Jules Keita), le Racing ne souhaiterait tout de même pas lâcher son jeune attaquant de 23 ans, conscient que celui-ci pourrait être un atout décisif dans la course à la montée.

À noter que Montpellier aurait également des vues sur le Monégasque Moussa Sylla (20 ans), qui n'a joué que huit minutes depuis le début de la saison.