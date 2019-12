PSG- Mercato: Accord Cavani - Atlético, Di Marzio lâche une bombe

Hier, Gianluca Di Marzio a lâché une bombe en annonçant que l’attaquant du PSG Edinson Cavani avant donné son accord à Diego Simeone pour rejoindre l’Atlético Madrid dès cet hiver. Et ce matin, le journaliste confirme son info et apporte des précisions sur cette affaire.

Edinson Cavani déterminé pour l’Atlético Madrid ?

Si L’Equipe et Le Parisien se montrent plus prudents dans ce dossier, le spécialiste mercato à la chaîne Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, confirme qu’Edinson Cavani pourrait bel et bien quitter le PSG lors du mercato de janvier qui s’ouvre dans quelques jours. Il assure toutefois ne pas savoir si l’Atlético Madrid sera en mesure de boucler le transfert du meilleur buteur de l’histoire du PSG dès cet hiver.

Mais Di Marzio est certain d’une chose, « Cavani veut signer à l'Atlético en janvier et jouer la Ligue des champions avec l'Atlético en février. » Sur les ondes de la Cadena SER, le journaliste sportif a ouvertement avoué que l’international uruguayen a déjà dit « oui » à Diego Simeone afin de rejoindre l’Atlético Madrid. Poursuivant, il affirme également ne pas savoir si le PSG réclamera une forte somme d’argent pour libérer son numéro 9 en janvier.

Ce matin, les médias espagnols ont annoncé en choeur que les Colchoneros seront bien obligés de vendre avant d’espérer attirer Cavani. Désormais confiné dans un rôle de simple remplaçant, l'ancien avant-centre du SSC Naples se serait résolu à s'en aller à six mois de la fin de son engagement initial.

Affaire à suivre donc pour le Matador…