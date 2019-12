Mercato PSG : Atletico, Diego Simeone a parlé avec Cavani !

Edinson Cavani pourrait partir du PSG pour l’ Atletico Madrid de Diego Simeone. L’Uruguayen du Paris Saint-Germain s’est déjà entretenu de nombreuses fois avec le coach madrilène, selon ses proches.

Dossier Cavani, Diego Simeone peut-il faire la décision ?

Quitter le PSG semble aujourd’hui une des priorités de Edinson Cavani. L’Uruguayen buteur de légende au club francilien a été relégué dans la première partie de la saison à un rôle de remplaçant de luxe. Thomas Tuchel préfère se fier à Kylian Mbappé et Neymar, deux joueurs qui incarnent pour lui et les dirigeants l’avenir du club en dépit des rumeurs de leurs départs au Real Madrid et au FC Barcelone.

Edinson Cavani s’éloigne en tout cas de Paris et c’est un de ses proches qui l’a confié au média espagnol "Cadena SER". D’après cette source, le parisien a bien été contacté par l’ Atletico Madrid pour un transfert au mercato hivernal 2020. Diego Simeone aurait à cet effet échangé plusieurs fois avec Cavani. Et l’implication personnelle du coach madrilène dans les pourparlers se justifie par la forte concurrence sur le dossier.

En effet, l’ancien joueur de Naples disposerait, toujours selon son entourage, d’une vingtaine de propositions de clubs intéressés par ses services. Et Edinson Cavani pourrait gagner, sur le plan salarial, autant qu’au PSG ou même beaucoup plus. Il disposerait de propositions allant jusqu’à 15 millions d’euros net par saison.

La question financière au cœur du dossier Cavani

Cette sortie des proches du joueur favorise clairement la montée des enchères. Diego Simeon, en plus de sa grande envie d’attirer le joueur sous ses ordres, va devoir penser à lui offrir le salaire que sont prêts à payer des clubs exotiques pour l’avoir. Présentement, Edinson Cavani est rémunéré 10 millions d’euros par saison au PSG.

Ces derniers jours, Sky Italia, affirmait que le joueur disposait d'une offre de la MLS, mais que Diégo Simeone travaillait à se séparer de certains de ses attauqnts pour lui faire la place à Madrid. Cette source affirmait aussi que le coach argentin avait trouvé un accord avec le joueur.

Simeone serait cependant bien inspiré de formaliser son accord avec l'attaquant avant de laisser partir certains de ses joueurs, car la concurrence déjà très importante pourrait le devenir davantage

