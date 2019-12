OL - Mercato : 30 M€, le successeur de Ferland Mendy identifié

En quête de renforts l’ OL devrait être particulièrement actif lors du mercato d’hiver. A ce sujet, Juninho serait intéressé par un jeune crack du championnat.

Un latéral de 18 ans dans le viseur de l’ OL.

L’Olympique lyonnais n’a pas trouvé un remplaçant à Ferland Mendy. Le latéral français évolue désormais au Real Madrid qu’il a rejoint l’été dernier contre 50 millions d'euros. Depuis son départ, ni Sylvinho, ni Rudi Garcia n’ont trouvé son successeur sur le flanc gauche de la défense de l’ OL.

Arrivé l’été dernier, Youssouf Koné ne fait pas l’unanimité. L’ancien lillois est même blessé et ne fera son retour qu’après la reprise. Pas plus d’assurances pour Fernando Marçal et Rafael qui n’offrent pas de garanties sur le côté gauche. Avec ces carences et les nouvelles blessures de Depay et Adélaïde, l’ OL compte s’offrir des renforts cet hiver.

S’agissant du poste de latéral gauche, Juninho voudrait piocher chez un rival de Ligue 1. Selon le site Olympique et Lyonnais, le directeur sportif lyonnais aurait un faible pour Rayan Aït-Nouri. Agé de 18 ans, le latéral gauche d'Angers est l’une des révélations de cette première partie de saison. Il compte trois passes décisives en 16 apparitions en championnat.

Sur ce dossier, l’ OL aura fort à faire. L’Equipe annonce en effet qu’une écurie de Premier League serait prête à poser 30 millions d’euros pour Rayan Aït-Nouri cet hiver. Un montant qui pourrait faire reculer le club rhodanien. Lyon est aussi concurrencé sur ce dossier par d’autres équipes de Ligue 1 comme Nice et Monaco.

Recruté en 2018, Rayan Aït-Nouri est sous contrat avec le SCO jusqu’en 2021. Au vu de ses nombreux prétendants, il n’est pas certain qu’il aille au bout de son contrat.