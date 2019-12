Montpellier - Mercato : Laurent Nicollin confirme un départ

Au fil des semaines, le départ de Petar Skuletic se précise du Montpellier Hérault SC. Laurent Nicollin, le président du MHSC, a apporté de nouveaux éclaircissements au sujet de l'avenir de l’attaquant serbe.

Laurent Nicollin n’en peut plus de Petar Skuletic.

Montpellier attend impatiemment le mercato hivernal pour se séparer d’un flop. Recruté libre en 2018, Petar Skuletic ne s’est jamais imposé sur le front de l’attaque de Montpellier. Il a été doublé par Andy Delort et Gaëtan Laborde. Aujourd’hui, le départ de l’attaquant serbe ne fait plus de doute. Laurent Nicollin l’a encore confirmé.

Cité par L’Equipe, le président du Montpellier Hérault est revenu sur le cas de Skuletic. Le boss du MHSC indique que le géant serbe n’a pas le profil pour jouer dans son club. « Il n’a pas le profil pour jouer devant », aurait ainsi lâché Laurent Nicollin dans les colonnes du quotidien sportif. Ces derniers mois, le président montpelliérain a réitéré son envie de se séparer de ce flop.

Avant cette sortie dans L’Equipe, Laurent Nicollin avait admis que Michel Der Zakarian était d’abord à la recherche d’un grand attaquant capable de fixer la défense adverse. Seulement, les arrivées de Delort et Laborde ont changé les plans du coach montpelliérain.

Petar Skuletic n’est pas aidé par les statistiques. Il affiche en effet un bilan famélique depuis son arrivée à Montpellier en 2018. L’international serbe (6 sélections/1 but) a disputé 36 matches pour un seul but et deux passes décisives. Il compte cinq apparitions en Ligue 1 cette saison, dont une comme titulaire.

Le contrat de Skuletic expire l’été prochain. Mais à Montpellier, on ne compte pas attendre autant pour se séparer de l’ancien joueur de Genclerbirligi (Turquie).