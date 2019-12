Stade Rennais - Mercato : Real, PSG, Létang règle le dossier Camavinga

Eduardo Camavinga est l’une des grosses révélations de cette première moitié de saison en Ligue 1. Le crack de 17 ans intéresse de nombreuses écuries d’Europe.

Olivier Létang lâche sa réponse pour Camavinga.

Troisième de Ligue 1, le Stade Rennais a réalisé une bonne première moitié de saison. Satisfait de cette performance, le club breton peut également se réjouir de l’éclosion d’Eduardo Camavinga. Passé professionnel cette saison, le jeune milieu de terrain a émerveillé durant cette première partie de saison.

Ses performances ne sont pas passées inaperçues. Le crack rennais de 17 ans est sur les tablettes de plusieurs clubs européens. Des géants d’Europe comme le Real Madrid, Manchester United et le PSG en France sont cités comme des sérieux prétendants pour Camavinga. Des montants astronomiques allant jusqu’à 100 millions d’euros sont même évoqués pour un transfert du joueur de Rennes.

Alors que l’Europe courtise son poulain, Olivier Létang préfère calmer les ardeurs. Comme Sylvain Armand, le coordonnateur sportif des Rouge et Noir, le président du Stade Rennais espère conserver son protégé « pendant dix ans ». Pour le dirigeant breton interrogé par L’Equipe, l’objectif du club est d’accompagner Eduardo Camavinga « pour qu’il prenne le plus de plaisir possible ».

Formé au Stade Rennais, Eduardo Camavinga est sous contrat jusqu’en 2022. Il a déjà disputé 17 matches de Ligue 1 cette saison, dont 16 en tant que titulaire. Il compte un but et une passe décisive à la mi-saison. Sauf cataclysme, il devrait finir la deuxième partie de saison avec Rennes. Le prodige français est appelé à jouer un grand rôle pour le reste de la saison.