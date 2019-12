OL - Mercato : Bombe, Marcelo parti pour rester à Lyon ?

En froid avec les supporters de l’OL, Marcelo pourrait quitter Lyon d’ici la fin de la saison. Sauf que le défenseur vient de refuser une offre et pourrait finir par honorer son contrat.

Vers un gros rebondissement sur l’avenir de Marcelo.

L’Olympique lyonnais a vécu une première partie de saison difficile. Autant sur le terrain qu’avec ses supporters, rien n’est allé dans le bon sens à l’OL. A ce sujet, Marcelo n’a pas été épargné par les supporters de Lyon. Le défenseur brésilien a été pris à partie à plusieurs reprises par les Bad Gones.

A l’issue du match scellant la qualification de l’OL pour les huitièmes de finale de la C1, Marcelo a notamment été insulté par un fan. A travers une banderole, ce supporter traitait le défenseur brésilien d’âne et l’invitait à dégager de Lyon. Après ce énième événement, le Brésilien se serait résolu à quitter le Rhône le plus tôt possible.

Sauf qu’aux dernières nouvelles, le Brésilien pourrait finir la saison à l’OL. Selon les informations UOL Esporte, Corinthians (D1 Brésilienne) serait venu aux nouvelles pour le joueur de 32 ans. D’après le journal brésilien, Marcelo n’est pas intéressé par un retour au Brésil cet hiver. Il envisagerait même de finir la saison à Lyon.

Ces dernières semaines, le défenseur était annoncé proche d’un retour au Besiktas, son ancien club. Depuis, il n’y a pas eu d’évolution sur ce dossier. Il se pourrait donc que Marcelo termine la saison avec l’OL. Mais il est moins sûr qu’il ira au bout de son bail en 2021.