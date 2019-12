OL - Mercato : Un latéral du Stade de Reims dans le viseur de Lyon

L’Olympique lyonnais (OL) est contraint de recruter cet hiver suite aux mauvais résultats de la première moitié de saison et aux blessures de Depay et Adélaïde. Lyon compte notamment renforcer le flanc gauche de sa défense.

L’ OL compte piocher en Ligue 1 pour un latéral.

Avec une 12e place de Ligue 1 à la trêve, l’Olympique lyonnais est loin de ses objectifs de la mi-saison. Juninho espérait au moins que l’ OL soit parmi les six premiers à Noël. Mais il n’en sera rien. Pour rattraper son (gros) retard, Lyon compte s’offrir des renforts cet hiver. Surtout que l’infirmerie lyonnaise est pleine.

Léo Dubois et Youssouf Koné sont attendus après la reprise. Tout le contraire pour Memphis Depay et Reine-Jeff Adélaïde qui ne rejoueront plus cette saison. En janvier, l’ OL compte donc se doter d’au moins quatre renforts. Le poste de latéral gauche devra notamment être pourvu. Il a été laissé orphelin depuis le départ de Ferland Mendy au Real Madrid l’été dernier.

Aucun joueur n’a donné satisfaction sur le flanc gauche de la défense lyonnaise. Qu’il s’agisse de la recrue Youssouf Koné, Fernando Marçal ou encore Rafael personne n’a réussi à faire oublier Ferland Mendy. En janvier, l’ OL compte tenter un coup avec Hassane Kamara.

Selon les informations de Foot Mercato, le latéral gauche du Stade de Reims intéresse Lyon. Le joueur de 25 ans compte 13 matches en Ligue 1 pour une passe décisive. Il est moins onéreux que la révélation angevine Rayan Aït-Nouri. L’Equipe annonce qu’une formation de Premier League aurait proposé 30 millions pour signer le latéral d’Angers.

Un montant que l’ OL ne devrait pas se permettre de miser. Surtout que Jean-Michel Aulas a déjà dépensé près de 100 millions d’euros l’été dernier. Un investissement qui ne porte pas d’ailleurs ses fruits. Du moins jusqu'ici.