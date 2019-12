PSG mercato : Cible de Lyon et Nice, Julian Draxler face au choix

Julian Draxler est en Une de la presse pour son possible départ du PSG cet hiver. Lyon et l’ OGC Nice se sont positionnés pour l’avoir, mais le dossier s’annonce difficile. Un troisième concurrent se serait mis sur les rangs avec des moyens financiers plus imports que ceux des deux clubs français.

Lyon et Nice peuvent-ils prendre Julian Draxler au PSG

Peu en vue au PSG en première partie de la saison 2020, Julian Draxler qui espère jouer l’Euro avec la sélection de son pays doit prendre une décision importante. Son sélectionneur lui aurait expliqué que son éventuel alignement dans son équipe sera fonction de son temps de jeu en club. L’ Olympique Lyonnais et l’ OGC Nice ont tout de suite été annoncés à ses trousses pour l’avoir, mais il aurait refusé cette destination. L’allemand aurait fait savoir qu’outre le Paris Saint-Germain, il ne se voit évoluer dans aucune autre équipe du championnat français.

Le site du média Le Parisien, pense que le joueur est désormais en réflexion depuis l’approche de l’Herta Berlin. Ce club appartenant à un milliardaire allemand voudrait recruter Julian Draxler lors de ce mercato hivernal. Avec ses moyens financiers importants, l’écurie allemande pourrait convaincre le Paris Saint-Germain de lui vendre son joueur. Le souci sera cependant l’entraîneur Thomas Tuchel qui peut s'opposer à un transfert de son joueur qu'il peut utiliser pour faire souffler d'autres joueurs.

Draxler plus vers un retour au pays ?

Cette saison, le natif de Gladbeck n’a joué que 6 matchs de Ligue 1 avec le PSG. Il n’a marqué aucun but, mais compte deux passes décisives à son actif. Il est sous contrat jusqu'au 30 Jun 2021. Les 5.2 millions d'euros qu'il perçoit par saison comme salaire pourraient augmenter dans le cadre d'un éventuel retour au pays.

