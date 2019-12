AS Monaco, Barça - Mercato : Un ancien de Ligue 1 visé par l'ASM

En embuscade en Ligue 1 malgré un début de saison extrêmement compliqué, l' AS Monaco dispose d'un effectif conséquent et qui semble armé pour figurer dans le top 5 en fin de saison. Pourtant, les dirigeants de l' ASM souhaiteraient encore l'étoffer, et notamment sur le plan défensif...

L' AS Monaco est loin d'être seule sur le coup

Alors que le sort de Leonardo Jardim est en suspens et que plusieurs noms circulent pour le remplacer durant cette trêve hivernale, les dirigeants de l' AS Monaco se montrent également actifs sur le marché des joueurs en vue du mercato qui commence le 1er janvier.

Ayant déjà recruter Strahinja Pavlovic, le jeune défenseur central du Partizan Belgrade, mais ne pouvant disposer du joueur que l'été prochain après l'avoir prêté pour les six derniers mois de la saison dans son ancien club, Oleg Petrov et ses collaborateurs sont à l'affut de bons coups afin de renforcer l'effectif du club de la Principauté.

En difficulté défensivement depuis le début de la saison et cherchant un joueur capable de sécuriser la charnière centrale, l' AS Monaco se montrerait particulièrement intéressée par un jeune talent dont on parle beaucoup actuellement, Jean-Clair Todibo, selon une information du 10sport. Ce dernier affirme même que l' ASM souhaiterait purement et simplement acheter l'ancien Toulousain dès cet hiver.

Très peu utilisé au Barça - trois apparitions - depuis l'entame de l'exercice 2019-2020, le défenseur de 19 ans figure sur les tablettes de nombreux clubs, dont l' ASSE, le Bayer Leverkusen et l' AC Milan, qui chercheraient à se faire prêter le joueur pour la seconde moitié de la saison.

Reste à savoir si Monaco saura se montrer convaincant auprès du Barça et d'un joueur qui ne désirerait quitter la Catalogne que provisoirement.