FC Nantes : Christian Gourcuff distribue les bons points

Ayant vu son contrat être récemment prolongé d'un an par le FC Nantes, Christian Gourcuff est un entraîneur heureux. À la tête d'une équipe qui a occupé le haut du classement durant l'ensemble de la première moitié de la saison, il peut notamment s'appuyer sur certaines individualités très performantes depuis le mois d'août...

Cinq joueurs mis en avant par Christian Gourcuff

Grand apôtre du jeu collectif, Christian Gourcuff est un technicien qui n'aime pas spécialement parler des cas particuliers. Peu friand des distinctions individuelles, il préfèrera toujours insister sur les notions d'animation collective ou de bloc équipe plutôt que souligner les performances de tel ou tel joueur.

Le technicien breton a pourtant dérogé à ses habitudes dans un entretien récemment accordé à L'Équipe, dans lequel il a accepté de parler du très bon rendement de cinq de ses joueurs depuis le début de la saison.

Concepteur de la très solide charnière centrale Nicolas Pallois - Andrei Girotto, Gourcuff a tout d'abord avoué sa surprise quant au niveau montré par ces deux garçons.

"Nicolas Pallois m'a beaucoup étonné par rapport à l'idée que j'avais de lui. Je n'ai pas le souvenir d'un joueur aussi rayonnant, je ne l'attendais pas à ce niveau. Andrei Girotto, que je ne connaissais pas bien, au milieu, s'est affirmé en défense. Lui a trouvé son vrai poste. Et heureusement, car on avait de réelles interrogations dans ce secteur."

Au rayon des révélations de la première partie de saison, Christian Gourcuff a souhaité également mettre en exergue les prestations d'Imran Louza (20 ans), de Kader Bamba (25 ans) et de Moses Simon (24 ans).

"Imran Louza, on l'a intégré intelligemment et, au fil du temps, il a pris confiance. Maintenant, c'est presque un cadre. Kader Bamba est devenu un joueur de Ligue 1. Quand on voit son parcours, son évolution est formidable. Il prend de l'importance. Enfin, il y a Moses Simon. C'est un joueur d'exception qui a su apporter sa capacité à faire des différences. C'est un atout."

Christian Gourcuff espère désormais que d'autres joueurs sauront le suprendre agréablement lors des cinq derniers mois de la saison afin d'amener le FC Nantes le plus haut possible le soir de la 38e journée de Ligue 1.