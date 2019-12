Real Madrid Mercato : Une décision arrêtée pour Luka Jovic !

En manque de temps de jeu, Luka Jovic est régulièrement annoncé vers la porte de sortie. Mais le Real Madrid ne compte pas abandonner son attaquant serbe pour autant.

Luka Jovic finalement maintenu au Real Madrid ?

Un départ en janvier est régulièrement évoqué pour Luka Jovic. Recruté l’été dernier contre un chèque de 60 M€, l’international serbe a du mal à se faire une place au sein de l’effectif merengue. Il est très peu utilisé par l'entraineur Zinedine Zidane cette saison.

En effet, Luka Jovic est barré par une forte concurrence dans le secteur offensif et passe le clair de son temps sur le banc de touche. Il ne doit se contenter que des bouts de matchs (11 rencontres en Liga cette saison pour une seule réalisation). Un faible temps de jeu et un traitement délicat pour un joueur très prometteur.

Conscient qu’il sera difficile d’inverser la tendance, Luka Jovic pourrait alors profiter de la prochaine fenêtre des transferts pour aller voir ailleurs. Un départ sous la forme d’un prêt lui permettrait sans doute de retrouver plus de temps de jeu et de se relancer sous d’autres cieux, avant de revenir à Madrid et de tenter de s’imposer au sein de l’attaque madrilène.

Mais à mesure que le premier jour du mercato hivernal approche, la position du Real Madrid semble se préciser. En effet, selon les informations divulguées par Ok Diario, les Madrilènes ne voudraient plus d’un transfert sec avec une clause de rachat ni d’un prêt. S’ils se positionnent ainsi, c’est parce que les dirigeants madrilènes considèrent que le joueur de 22 ans a toutes les qualités pour exploser au plus haut niveau. Aujourd’hui, le club de Zinedine Zidane considérerait alors que céder Luka Jovic dès cet hiver ne serait pas une bonne affaire.

En clair, la porte reste fermée pour l'ancien buteur de Francfort.